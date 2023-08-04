"Первые официальные замеры, проведенные в июле 2020 года у мыса Голоустного, в бухте Большие Коты и в заливе Листвяничном (юг Байкала — ИФ), показали определенную концентрацию микропластика. Однако по замерам следующих лет отмечались и низкие, и более высокие концентрации", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день ученым известно, что концентрация частиц микропластика на разных участках и глубинах Байкала неодинакова, непостоянна и меняется, в том числе в зависимости от ветровой деятельности. Кроме того, установлено, что зимой частицы пластика адсорбируются на нижней стороне льда

"Ученые уже приступили к изучению распределения частиц микропластика в толще воды. Планируется также расширить географию исследований с Южного Байкала на другие районы озера", — отмечается в сообщении

Исследования поддерживает Иркутское областное отделение Русского географического общества — в июле был выделен очередной грант в размере 90 тыс. рублей на организацию экспедиций.

Научная группа НИИ биологии ИГУ занимается проблемой микропластика в Байкале четыре года — ученые берут пробы воды, проводят их лабораторные исследования, изучают взаимодействие микропластика с обитателями озера. Цель — получить полную картину пластикового загрязнения Байкала.

"Сейчас мы занимаемся набором массива данных. Насколько велик масштаб проблемы — говорить рано, так как исследования начаты не так давно и статистических данных для анализа и объективного вывода пока не хватает", — цитирует пресс-служба молодого ученого Софью Бирицкую.

"Известно, что микропластик может накапливаться в живых организмах, отмечаются механические повреждения внутренних органов, вплоть до блокировки деятельности некоторых, говорят и о влиянии на иммунную систему, и т.п. По пищевой цепочке микропластик попадает и в организм человека", — отмечает ученый.

Микропластик — мелкие (менее 5 мм) частицы пластика, которые попадают в экосистемы из различных антропогенных источников, включая косметику и одежду. Разлагается медленно, сотни и даже тысячи лет, что увеличивает вероятность его накопления в живых организмах. Полный цикл движения микропластика в окружающей среде еще не изучен, в настоящее время во всем мире ведутся исследования этого вопроса.