"Утренний рейс в 08:45 часов по местному времени (01:45 мск) по указанному маршруту был отменен из-за сильного ветра и волнения на реке. Теплоход Лунке-202 вместимостью 239 человек остался в порту Фуюаня", — написано в сообщении.

Власти Китая, по данным краевого Минтранса, также сообщили о временной приостановке пассажирских перевозок на линии.

"В настоящее время из-за усиления ветра до уровня, превышающего 6 баллов, в целях обеспечения личной безопасности российских и китайских туристов, в соответствии с требованиями надзорных органов КНР, уведомляем о временной приостановке деятельности по осуществлению международных перевозок на линии "Фуюань -Хабаровск", — сообщается в официальном письме управления коммерции пункта пропуска народного правительства Фуюаня.

В Минтрансе края отметили, что о возобновлении перевозок будет сообщено дополнительно.

По данным министерства, в настоящее время пассажирские перевозки по направлению "Хабаровск — Фуюань" выполняются одним из трех китайских судов, в зависимости от количества пассажиров: 239 , 50 и 99 человек.

Ранее сообщалось, что на этой неделе должны были начаться первые безвизовые поездки из Хабаровского края в Китай. Маршрут Хабаровск — Фуюань является одним из самых популярных в рамках безвизовых краткосрочных поездок. Китайский город расположен в 60 км от Хабаровска. Добраться туда можно на речном судне по Амуру. За первые два месяца работы пограничного речного пункта пропуска Хабаровск — Фуюань границу пересекли почти 7,5 тыс. граждан России и КНР.