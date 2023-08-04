Власти Китая, по данным краевого Минтранса, также сообщили о временной приостановке пассажирских перевозок на линии.
"В настоящее время из-за усиления ветра до уровня, превышающего 6 баллов, в целях обеспечения личной безопасности российских и китайских туристов, в соответствии с требованиями надзорных органов КНР, уведомляем о временной приостановке деятельности по осуществлению международных перевозок на линии "Фуюань -Хабаровск", — сообщается в официальном письме управления коммерции пункта пропуска народного правительства Фуюаня.
В Минтрансе края отметили, что о возобновлении перевозок будет сообщено дополнительно.
По данным министерства, в настоящее время пассажирские перевозки по направлению "Хабаровск — Фуюань" выполняются одним из трех китайских судов, в зависимости от количества пассажиров: 239 , 50 и 99 человек.
Ранее сообщалось, что на этой неделе должны были начаться первые безвизовые поездки из Хабаровского края в Китай. Маршрут Хабаровск — Фуюань является одним из самых популярных в рамках безвизовых краткосрочных поездок. Китайский город расположен в 60 км от Хабаровска. Добраться туда можно на речном судне по Амуру. За первые два месяца работы пограничного речного пункта пропуска Хабаровск — Фуюань границу пересекли почти 7,5 тыс. граждан России и КНР.