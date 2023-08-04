"Мы организовали видеонаблюдение на определенных участках озера Байкал (в Иркутской области — ИФ). Это и пирсы, и точечные места стоянок, где предоставляются услуги конкретными судовладельцами", — сказал он.

Авдеев пояснил, что таким образом ведомство выявляет предпринимателей, которые, не имея лицензии и документов по техническому состоянию судов, перевозят туристов по озеру.

Конкретные места, где расположены камеры, Авдеев не назвал, объяснив это стремлением более эффективной борьбы с судовладельцами-нелегалами. Однако, по его словам, видеофиксация вскоре появится и на побережье Байкала, которое относится к Бурятии.

Прокурор уточнил, что с начала года 17 владельцев хивусов и 18 владельцев катеров были привлечены к ответственности — административной и уголовной — за нарушения.

"Недавно транспортному прокурору буквально пришлось брать на абордаж судно с прозрачным дном, где не было предусмотрено никаких условий для спасения туристов", — отметил Авдеев.