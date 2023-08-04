"Из зоны бедствия уже вывезены на вертолетах более 200 человек. Что касается людей, с которыми не удается связаться, их число составляет 35. Идет процесс их обнаружения", — сказал министр.

В свою очередь руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил журналистам, что спасатели и кинологи продолжают поиски пропавших людей. Он сообщил, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие.

"Пока мы не смогли подойти к этому месту, так как невозможно спасателям преодолеть топкую массу земли, но в дело уже включилась тяжелая техника", — сказал Мгебришвили.

По информации МВД, два человека погибли под сошедшим оползнем.