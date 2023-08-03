"Этот маршрут, как и несколько других на территории нацпарка, закрывается на зимний период из-за возможной опасности для людей. Минувшей зимой в этом месте сошла объемная снежная лавина. После ее таяния была проведена расчистка территории и теперь маршрут доступен для посещения", — сказал собеседник агентства.

В летний период маршрут достаточно прост для прохождения. Он подходит для среднего по продолжительности треккинга.

Комплекс Суфруджинских водопадов включает три живописных водопада, считающихся одними из самых крупных на Кавказе. Высота самого большого из них достигает 250 метров.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га.

На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.