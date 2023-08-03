"С января по июль на Пхукет прибыло 447 тыс. российских туристов только напрямую. Еще порядка 20% добавятся к этой цифре, когда мы получим данные по транзитным туристам от аэропорта Бангкока. До конца года мы рассчитываем принять 800 тыс. туристов из вашей страны. Россияне занимают на Пхукете первое место по турпотоку среди всех стран", — рассказала она журналистам.

По словам представителя турбизнеса Пхукета, по числу туристов после России идут Индия и Китай. Китайский рынок пока не вернул допандемийные объемы и восстановился лишь на 30%.

Напрямую на Пхукет из России, как рассказала Атисет, прилетают 70% туристов, 30% летят через Бангкок. Самый большой объем перевозки – у "Аэрофлота", на который приходится доля в 30% прямого пассажиропотока. Второе и третье места занимают чартерные авиакомпании AZUR air и Pegas Fly.

Представитель турбизнеса Пхукета подчеркнула, что объем российского турпотока в первом полугодии 2023 года превысил показатели допандемийного 2019 года на 10%.

В четверг в Москве прошло род-шоу отелей и других поставщиков туристических услуг Пхукета, на который приехали около 30 представителей турбизнеса острова. На встрече с ними побывали более 80 турагентств.

Фото: Интерфакс

Выступая перед гостями встречи, посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават подчеркнул, Россия – один из важнейших рынков для Таиланда, а прямые рейсы выполняются из 15 городов страны. Он надеется, что в этом году турпоток из России достигнет допандемийного показателя в 1,5 млн.

"Этот результат стал возможным благодаря тесному сотрудничеству наших двух стран, включая органы власти, авиакомпании, турагентства и журналистов. Посольство Таиланда в Москве продолжит содействовать развитию контактов между двумя странами, в том числе в сфере туризма", — подчеркнул дипломат, пригласив в Таиланд всех россиян.