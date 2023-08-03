"18 августа в станице Курской состоится межрегиональный этно-фестиваль национальных культур Северо-Кавказского федерального округа "Российский Северный Кавказ — территория мира, духовности и традиционных ценностей", — говорится в сообщении.

В фестивале примут участие творческие ансамбли, национально-культурные организации, общественные и государственные деятели со всего Северного Кавказа.

Для гостей будут доступны культурная площадка для хореографических групп и площадка по развитию внутреннего туризма Северного Кавказа. Также они смогут увидеть танцы с кинжалами, шоу ходулистов и файер-шоу с пиротехническими эффектами, а еще принять участие в "Кавказских играх".

Помимо этого в рамках фестиваля откроется выставка народно-художественных промыслов Северного Кавказа и дегустация национальных блюд.

Организаторами мероприятия является Ставропольская краевая общественная организация "Молодежь Востока Ставрополья" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.