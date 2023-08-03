"Праздники продлятся 3 дня — с 25 по 27 августа", — уточнил собеседник.

Открытие Дней города состоится 25 августа на центральной Софийской площади Великого Новгорода. Далее основными праздничными площадками станут также Ярославово дворище, набережные реки Волхов и Кремлевский парк.

В историческом центре города разместится "Средневековая слобода", где фольклористы из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска и Пскова дадут серию концертов.

Мастерство боев со средневековым оружием продемонстрируют пешие и конные реконструкторы, а поклонники средневековых танцев познакомят с ними современную молодежь.

Новгородцы и туристы смогут стать участниками древних игр, порисовать и написать, как предки, тексты на бересте и на церах (восковых табличках), под руководством признанных мастеров народного творчества гости праздника изготовят традиционные игрушки.

У Рахманиновского мемориала в Кремлевском парке будут слушать симфоническую музыку российских классиков и классический же джаз. А по вечерам в центре города будет звучать рок.

Любителей советского автопрома приглашают на выставку раритетных автомобилей. Физкультурников и спортсменов ждут велопарад и другие массовые акции.

Отсчет истории Великого Новгорода ученые ведут с основания варяжской крепости у истока Волхова из озера Ильмень в 858-862 годах. По имени легендарного князя Рюрика это поселение славян и варягов получило название Рюрикова городища.