Чистая прибыль за апрель-июнь 2023 года составила 881 млн евро против 259 млн евро в том же квартале прошлого года, говорится в пресс-релизе.

Выручка за указанный период поднялась на 17% до 9,39 млрд евро ($10,27 млрд) c 8 млрд евро.

Скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) выросла почти в 2,8 раза -до 1,085 млрд евро с 392 млн евро.

Во втором квартале Lufthansa перевезла 33,3 млн пассажиров, что на 14% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов достигла отметки в 83,2%, увеличившись на 3,1 процентного пункта.

Несмотря на позитивные финансовые показатели компании, стоимость ее бумаг снижается на фоне заявления авиаконцерна о росте расходов, включая аэропортовые сборы, техническое обслуживание самолетов и приобретение запасных частей.

На рынке существуют опасения, что в связи с большими, чем прежде, затратами Lufthansa повысит стоимость перевозок, как это сделала ранее Air France-KLM в аналогичной ситуации, отмечают аналитики Deutsche Bank.