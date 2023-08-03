"Я хорошо знакома с руководством Ростовской области, у меня нет никаких сомнений, что регион сделает все возможное для восстановления музея. Но эта работа потребует больших ресурсов, и наверняка останется пространство для нашей помощи. Для начала командируем к вам специалистов-реставраторов с портативной техникой", — приводятся в сообщении слова гендиректора Государственного русского музея в Санкт-Петербурге Аллы Маниловой.

Она добавила, что в сентябре состоится заседание Ассоциации художественных музеев России, на котором планируется обсудить с коллегами из Таганрога дальнейшую помощь в восстановлении работы музея.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали 22 экспоната, наиболее значительные повреждения получили восемь произведений коллекций "Живопись" и "Графика", а также один предмет из коллекции "Скульптура". На картинах есть прорывы холста, местами утрачено покрытие из лака. Четыре графические работы пострадали от осколков стекла, одна скульптура раскололась на части.

"Эти предметы — часть государственного музейного фонда, и они требуют серьезной реставрации", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в момент ЧП в музее экспонировалось 120 предметов из федеральной собственности, включая произведения художников Серова, Коровина, Бенуа и Малявина. Сейчас все экспонаты музея эвакуированы во второе здание учреждения.

"Благодарим министерство культуры РФ, Государственный русский музей и российское музейное сообщество в целом, которые откликнулись на случившееся. Таганрогский музей получит существенную поддержку. Пострадавшие сотрудники поправятся, экспонаты и помещения будут восстановлены. Музей получит вторую жизнь", — приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Как сообщалось, днем в минувшую пятницу в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" произошел взрыв. В Минобороны РФ заявили, что на территорию города упали обломки сбитой украинской ракеты.