"Основная площадка фестиваля расположена в Изборской крепости, фестивальные площадки начнут свою работу в 12:00 мск субботы, открытие фестиваля запланировано на 14:00 мск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Изборской крепости развернется настоящий средневековый лагерь.

Зрителей ждут дефиле участников в исторических костюмах и доспехах, массовые сражения и состязания воинов, турниры лучников, интерактивные площадки и мастер-классы для детей и взрослых, ремесленная ярмарка и старинная музыка, "создающая неповторимую атмосферу подлинности происходящего".

Конный турнир пройдет на плато над Городищенским озером.