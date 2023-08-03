"Мы рады, что конференция проходит именно в Туле, которая по праву считается третьей музейной столицей страны. В историческом центре Тулы создан уникальный Музейный квартал. В региональных и муниципальных музеях появляются современные экспозиции. Музеи становятся не только культурными площадками, но и образовательными центрами", — сказала на открытии заместитель председателя тульского облправительства Ольга Гремякова.

Основные мероприятия форума проходят в атриуме Тульского кремля. Здесь участники обсудят вопросы сохранения и популяризации музейных коллекций и современные методы продвижения в сфере музейной деятельности.

"В рамках форума будет подписан меморандум о сотрудничестве России и Узбекистана, а также ряд соглашений о взаимодействии между музеями, в частности Российского этнографического музея и Тульского музейного объединения", — отмечается в сообщении.

В 2021 году в Туле проходил первый музейный форум Шанхайской организации сотрудничества. Он объединил более 50 руководителей ведущих музеев стран ШОС.

Конференция продлится два дня.