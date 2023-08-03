Выручка за этот период увеличилась на 15,5% и составила 42,017 млрд рублей, себестоимость — лишь на 4,6%, до 38,6 млрд рублей. В результате компания получила валовую прибыль в сумме 3,4 млрд рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован валовый убыток в 0,5 млрд рублей.

После вычета коммерческих и управленческих расходов "Уральские авиалинии" оставались в прибыли от продаж. Однако прочие расходы авиакомпании выросли на 42%, достигнув 7,979 млрд рублей, а прочие доходы сократились в 11,7 раза, с 10 млрд рублей до 855 млн рублей. В итоге общество в первом полугодии получило убыток до налогообложения и чистый убыток.

Кредиторская задолженность компании сократилась с 28,786 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 15,647 млрд рублей на 30 июня 2023 года, дебиторская — с 7,836 млрд рублей до 7,66 млрд рублей.

Как сообщалось со ссылкой на источник в авиаотрасли, в первом полугодии "Уральские авиалинии" перевезли 3,9 млн человек, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщалось, что в целом по итогам 2022 года авиакомпания получила рекордную как минимум за последние годы чистую прибыль — 13,483 млрд рублей.

Государство выделяло российским авиакомпаниям субсидии на частичную компенсацию расходов перевозчиков при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре 2022 года. Росавиация одобрила заявку "Уральских авиалиний" на 8,9 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из европейских Airbus.