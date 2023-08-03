"Историческое здание "Торговый дом Тер-Погосова" известного архитектора Эммануила Багдасаровича Ходжаева на проспекте Мира в Кисловодске ждёт реставрация", — говорится в сообщении.

В разное время объект культурного наследия был электростанцией и котельной. После национализации там разместился горком партии, а с 1968 года — дом пионеров. В настоящее время здание занимает муниципальный Центр творческого развития и гуманитарного образования.

На реализацию проекта из краевого бюджета направлено более 30 млн рублей.

"Объявлены торги для определения подрядной организации. Реставрация будет производиться в части фасада и кровли. Это один из значимых объектов в нашей программе восстановления исторического наследия Кисловодска", — приводятся в сообщении слова главы города-курорта Евгения Моисеева.

Отмечается, что в Кисловодске уже закончили реставрацию старейший школы №1. Помимо этого идёт разработка проекта реставрации исторического особняка "Отель Централь", в котором сейчас расположена Центральная городская библиотека им. А. Солженицына.