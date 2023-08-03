Военные Эфиопии ранее вместе с "Фано" и силами региона Амхара вели борьбу с мятежниками из региона Тыграй. В ноябре 2022 году стороны заключили мирное соглашение, после чего федеральные власти разоружили региональные силы. Однако попытки распустить отряды "Фано" были безуспешны, и многие местные жители обвинили правительство в попытках ужесточить контроль над этим регионом — вторым по численности в стране.

Накануне вице-премьер Эфиопии Демеке Меконнен признал, что часть причин для беспокойства населения региона имеет основания. Он призвал к диалогу и мирному урегулированию разногласий.

Также в среду силы "Фано" и федеральная полиция вступили в бой в аэропорту Лалибэлы — важного транспортного узла и популярного туристического направления. Прием рейсов в аэропорт приостановили.

Поступают данные о боях в городах Гондэр, Дэбрэ-Табор, Кобо. Жители утверждают, что противники властей блокируют дороги, а ополченцы "Фано" устраивают засаду на военных. Кроме того, сообщается, что правительственные служащие покинули несколько городов.

2 ноября прошлого года стало известно, что власти Эфиопии и главари мятежников из региона Тыграй по итогам переговоров в ЮАР согласились остановить боевые действия. Этот вооруженный конфликт длился около двух лет, и по некоторым данным, его жертвами могли стать сотни тысяч человек.

Однако в переговорах не участвовали представители военизированных формирований региона Амхара, также очень активно боровшиеся с тыграйскими мятежниками.