В течение трех недель школьники из ЛНР будут учиться основам проектной деятельности и командной работы, развивать лидерские качества и умения коммуникации, изучать направления всероссийского конкурса "Большая перемена", говорится в сообщении.

Для ребят организованы мастер-классы, шоу-программы, конкурсы, игры и дискуссионные клубы.

Для них также подготовлена большая экскурсионная программа с посещением музеев и достопримечательностей региона, предприятий, образовательных площадок, учреждений среднего профессионального образования, отмечает пресс-служба.