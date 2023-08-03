"Московское такси перевозит в среднем более 1,7 млн пассажиров в сутки — с 2011 года это число выросло в 22 раза", — сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

Заммэра также напомнил, что с сентября 2023 года вступит в силу новый закон о такси. Он упростит работу самозанятых и установит для агрегаторов ответственность перед пассажирами.

"В 2010 году легальных такси в столице было всего около 5-7,5 тыс. Но благодаря поддержке Правительства Москвы и выстраиванию работы сервисов такси рынок полностью легализовался. Сегодня на нем работает 162 тыс. машин", — отметил Ликсутов.