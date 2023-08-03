Отмечается, что около 166 тыс. домохозяйств на островах Окинава и Кюсю остались без электричества. Вслед за "Хануном" там прошли проливные дожди с сильным ветром.

Согласно прогнозам, в пятницу на островах, затронутых тайфуном, может выпасть до 20 см осадков.

По данным японского метеорологического агентства, шторм перешел на Восточно-Китайское море, по которому движется с небольшой скоростью, порывы ветра в нем достигают 222 км/ч. Ожидается, что позднее в четверг тайфун достигнет материкового Китая, а затем вернется к Японии в выходные.

Из-за тайфуна уже закрыли школы и предприятия на севере Тайваня. На острове в четверг также отменили около 40 международных рейсов.

Накануне сообщалось о более 30 пострадавших из-за тайфуна. Associated Press (AP) сообщало, что власти Окинавы призвали жителей оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Из-за тайфуна на Окинаве и других островах приостановили работу общественного транспорта, в том числе паромов. В аэропорту Наха отменили сотни международных и внутренних рейсов.

Тайфун "Ханун" последовал за разрушительным тайфуном "Доксури", обрушившимся на регион на прошлой неделе.

"Доксури" прошел по Филиппинам, там неделя непогоды привела к гибели 39 человек. Также тайфун принес проливные дожди и сильный ветер на Тайвань, особенно пострадал архипелаг Пэнху в южной части Тайваньского пролива.

В Китае после "Доксури" начались проливные дожди и наводнения. Сообщается о гибели не менее 20 человек. Еще 27 числятся пропавшими без вести.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник потребовал активизировать поиск пропавших, организовать спасательные работы и помощь пострадавшим от стихии.

На предотвращение наводнений и ликвидацию последствий стихийных бедствий в городах Пекин, Тяньцзинь и провинции Хэбэй выделено 110 млн юаней ($15,43 млн).