"Вьетнам стал 20-м государством, граждане которого могут получить туристическую визу в Россию на срок до 6 месяцев на основании брони в отеле. Решение будет способствовать активизации двусторонних экономических связей и туристических обменов", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Перечень стран, чьи граждане могут оформлять туристические визы на основании брони в гостиницах, был утвержден правительством в феврале 2023 года. Туда вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.