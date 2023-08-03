"Федеральная поддержка позволит опережающими темпами продолжать строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска", — отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, президиум правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрил заявку региона на специальный казначейский кредит (СКК) на реализацию мастер-планов дальневосточных городов. В рамках этого кредита в текущем году регион получит 716 млн рублей на ВПП, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минстроя.

"Остро стоит вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы. Старая уже давно исчерпала свой ресурс, а ее параметры не позволяли нашему региону принимать современные типы воздушных судов. Новая "взлетка" рассчитана на самые суровые погодные условия эксплуатации и прослужит Сахалинской области многие десятилетия", — приводит пресс-служба областного правительства слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

Механизм СКК является продолжением действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства РФ "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий, поясняет пресс-служба.

Как сообщалось, осенью 2021 года московское ООО "Региональная строительная компания" (РСК) выиграло два лота общей стоимостью более 24 млрд рублей на строительство ВПП в аэропорту Южно-Сахалинска, с компанией был заключен контракт. Источник финансирования — областной бюджет.

В августе 2022 года пресс-служба правительства сообщала, что подрядчик приступил к строительству ВПП и в эксплуатацию полосу планируют ввести в 2024 году, хотя по условиям закупки РСК должна была вести работы до октября 2025 года.

В декабре прошлого года в Минтрансе региона сообщали, что в 2022 году на ВПП из федерального бюджета выделили 8 млрд рублей, на 2023 год регион запросил в Минтрансе РФ еще 14,2 млрд рублей, ему пообещали 3,6 млрд рублей.

Новая ВПП будет длиной 3,4 км и шириной 60 метров, она строится параллельно существующей полосе в 300 метрах от нее, что "позволит производить работы с минимальными ограничениями на эксплуатацию существующей ВПП". Подрядчик также обязан построить рулежную дорожку, контрольно-пропускной пункт, объекты электроснабжения, линии связи и управления, патрульную дорогу, ограждение, технические системы охраны и видеонаблюдения.

Новая полоса будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке).

Существующую ВПП длиной 2,7 км, которая была построена в середине 1960-х годов и уже исчерпала свой ресурс, планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Он принадлежит правительству Сахалинской области. В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил почти 1,3 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда пассажиропоток превысил 1,3 млн человек.

На 7 августа запланировано открытие в аэропорту нового терминала площадью более 47 тыс. кв. м и рассчитанного на 5 млн пассажиров в год.