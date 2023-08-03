"В процессе подготовки к 700-летию города Гдова мы обнаружили, что жена автора "Алых парусов", писателя Александра Грина, являлась уроженкой Гдова. Мы завязались на этой истории и решили, что об этом должны знать все. Уже появились первые три мурала на эту тему. Также пройдет большой фестиваль "Наше море" с привязкой к "Алым парусам", — пояснил руководитель отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.

По словам организаторов, на фестивале они "смешают летнюю музыку, вкусную еду и приятные впечатления".

Сцена будет оформлена так, будто группы выступают на корабле с алыми парусами. В Гдов приедут группы "Маркшейдер Кунст", "Меджикул" и Alina Os.

Организаторы мероприятия планируют побить рекорд по приготовлению самой большой ухи в России. "Мы поставили себе нелегкую задачу — побить рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, и приготовить уху на 4 тысячи литров. Прямо на фестиваль 5 августа приедет федеральный эксперт, который зафиксирует наше достижение", — рассказали в ТКД.

Кроме того, для гостей приготовили множество активностей, в частности, площадку для пляжного волейбола и катание на сапбордах.

"Для детей будут работать уличная площадка с аниматорами, деревянный городок с активностями и мастер-классы", — отметили организаторы.

Вход на фестиваль свободный.

Мероприятие организовано театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке правительства региона и областного комитета по культуре.

Гдов расположен в Псковской области в двух километрах от восточного берега Чудского озера. Эта территория изначально входила в состав Новгородской, затем — Псковской земли. Гдов, названный "городком", впервые упомянут в летописи в 1323 году.

Гдов имел важное стратегическое значение для Пскова. Поэтому весной 1431 года "псковичи наяша мастеров 300 муж и заложиша город новый на реце на Гдове, половину стены камену, а иную половину деревяну".

Две крепости: древо-земляная Кобыла и каменная Гдовская — прикрывали Псков с севера. Они контролировали сухопутную дорогу, шедшую с Ливонской Нарвы на Псков по восточным берегам Чудского и Псковского озер, и следили за их водными просторами.