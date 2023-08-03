"Руслан Цуров — опытный специалист в области туризма, который успешно справлялся с различными задачами. Его назначение на должность председателя Комитета по туризму Ингушетии подтверждает его навыки и знания, необходимые для успешного руководства в данной области и содействия развитию туризма в регионе", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что новый руководитель ведомства обладает богатым опытом в развитии туристического бизнеса и продвижении региона в качестве популярного туристического направления. Он успешно сотрудничал с различными партнерами и организациями, способствуя привлечению туристов и развитию инфраструктуры в сфере туризма.

В 2012 году Цуров окончил Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж имени Цурова по специальности "Туризм" — "Гид-экскурсовод". В 2013 году он прошел обучение в Ningbo University в Китае, а в прошлом году окончил Академию управления и производства в Москве по специальности "Экономика".

С 2016 по 2018 год Цуров работал в ООО "Курорты Ингушетии", с 2019 года по настоящее время занимал пост управляющего водноспортивного комплекса "Чайка ".

Как сообщал ранее глава республики Махмуд-Али Калиматов, власти Ингушетии рассчитывают в этом году принять 115 тыс. туристов благодаря созданию комфортных условий и новых зон отдыха в горном районе.