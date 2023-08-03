"Договор предусматривает реализацию первого инвестиционного лота разработанного мастер-плана — северо-восточного кластера Романцевских гор. На данном этапе идут подготовительные процедуры для оформления земельного участка в рамках МИП (масштабного инвестиционного проекта), далее начнутся инженерные изыскания и проектирование", — говорится в сообщении.

Площадь круглогодичного экокурорта "Кондуки" составляет 1050 га. На ней планируется строительство гостиниц и быстровозводимых средств размещения на 933 номера, а также создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного отдыха и зимнего спорта. Кроме того, предусмотрены реконструкция и строительство подъездных дорог к экокурорту, организация автомобильных парковок и автобусных маршрутов.

Концепция благоустройства будущего курорта также предусматривает развитую сеть экотроп и велодорожек, оснащенную пунктами проката спортивного инвентаря, а также центр водных развлечений.

"Развитие "Кондуков" в качестве всесезонного экокурорта — один из главных приоритетов региона в сфере туризма на ближайшие годы. Этот проект будет способствовать увеличению туристического потока в "Кондуки" в 3,8 раза, до 570 тыс. человек в год", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина.

"В 2030 году мы отмечаем важное событие — 650-летие Куликовской битвы. Кондуки станут настоящим туристическим хабом для Куликовского кластера, сохраняя все уникальные природные особенности этого места и обеспечивая максимально комфортное размещение тулякам и гостям", — отметил Лаврухин.

В ходе инвестиционного форума в Туле Лаврухин сообщал журналистам, что власти региона предложили несколько вариантов по реализации проекта создания эко-курорта "Кондуки" в Узловском районе.

"Уже сформирована концепция, подготовлен мастер-план, проведены предпроектные изыскания на всей территории, определена финансовая модель и сроки реализации проекта. Корпорация развития Тульской области предложила несколько вариантов взаимодействия с потенциальными инвесторами, в том числе по финансированию — как вложение средств равными долями инвестором и регионом, так и полная реализация проекта инвестором", — подчеркнул Лаврухин.

Первоначально объем инвестиций в развитие территории к 2026 году оценивался в 4,39 млрд рублей. В ходе презентации проекта на инвестиционном форуме сообщалось, что общая сумма инвестиций может превысить 13 млрд рублей.

Голубые озера близ деревни Кондуки стали одной из главных достопримечательностей Тульской области. Расположены в 80 км от Тулы и в 230 км от Москвы. Комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза. Его общая площадь составляет 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Озера появились на месте выработанных и затопленных карьеров Ушаковского угольного разреза. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

Проект по развитию особо охраняемой природной территории "Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки") в 2020 году стал победителем конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма Агентства стратегических инициатив.