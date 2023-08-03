Установлено, что 1 августа житель поселка Болшая Ирба купил гидроцикл Yamaha и на следующий день с супругой и двумя сыновьями четырех и шести лет приехал на пруд Таловка в селе Курское.

"Около 17:30 (13:30 мск) мужчина, не имея прав управления гидроциклами, посадил на транспортное средство своих малолетних детей без спасжилетов. В процессе движения на повороте гидроцикл наклонился, в результате чего отец и его двое сыновей оказались в воде, не смогли выбраться и утонули. Поиски погибших продолжаются", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на подъезде к пруду Таловка размещена табличка "Купание запрещено!".

"Семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала, на профилактическом учете в ПДН не состояла, характеризуется положительно", — отметили в надзорном ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что возраст погибших детей — пять и семь лет.