"Из действующих производств "открыли двери" около 30 предприятий нефтехимии и машиностроения, электростанции и индустриальные парки", — написал Назаров.

В начале июля Башкирия, "Агентство стратегических инициатив " (АСИ) и АО "Полиэф" (входит в "СИБУР") подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного туризма.

Соглашение направлено на открытие на площадке "Полиэфа" первого федерального центра компетенций по экологии, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в промышленном туризме.

Предполагается, что на площадке центра будут реализовываться экологические инициативы, просветительские и образовательные проекты, направленные "на повышение экологической культуры и осознанности граждан, налаживание отраслевых связей между сотрудниками промышленных предприятий и организации референс-визитов, а также создание эффективной системы профориентации для школьников и студентов".

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется с 2021 года, призван сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. В него входят три федеральных проекта: "Совершенствование управления в сфере туризма", "Повышение доступности туристических услуг" и "Развитие туристской инфраструктуры".