"В среду скончалась 63-летняя женщина. Последний из доставленных в Барнаул пострадавших, мужчина, находится в стабильном состоянии в ожоговом центре", — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при заходе на посадку после того, как задел электрические провода. На борту было 16 человек, в том три числе пилота. В результате аварии изначально четыре человека погибли, 12 пострадали. Вертолет сгорел и полностью разрушился.

28 июля в Алтайский край были доставлены три пациента, пострадавшие при крушении вертолета. Женщин госпитализировали в Центр термических поражений Городской больницы N3, мужчину в Больницу скорой медицинской помощи. 31 июля стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице.

Потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).