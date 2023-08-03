"Китайские туристы, как только восстановилось транспортное сообщение, сразу поехали в Россию по визам. С февраля по 1 июля 36 тыс. граждан КНР въехало в Приморье в целях туризма. И 52 тыс. российских граждан выехали в Китай", — сказал Крепский на пресс-конференции во Владивостоке.

По словам Крепского, сейчас ограничений по посещению России китайскими гражданами нет.

"Безусловно, (с возобновлением работы визового режима — прим. ИФ) мы можем ожидать увеличения туристического потока", — добавил Крепский.

Глава краевого агентства по туризму уточнил, что пока сообщений об отправке туристических групп в Китай по безвизовому режиму не было.

Крепский добавил, что на количество иностранных гостей влияет наличие прямого авиасообщения между Приморьем и Китаем. Он отметил, что также есть договоренности об авиарейсах с руководством ближайших китайских провинций, а именно Далянь, Чанчунь и Яньцзи.

Сейчас, по словам Крепского, из Владивостока можно вылететь в Пекин и Харбин.

Минэкономразвития России объявил о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. Действие соглашения было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса и возобновлено 20 февраля 2023 года.