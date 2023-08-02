За I полугодие пассажирооборот показал рост на 25%, до 118,5 млрд пкм.

Пассажиропоток авиакомпаний в июне увеличился на 14% г/г, до 10,1 млн человек. За I полугодие показатель вырос почти на 18%, до 47,6 млн человек (такие же цифры ранее приводил глава Минтранса Виталий Савельев: по состоянию на 16 июля, говорил он, перевезено 53 млн пассажиров).

По итогам 2023 года, как ожидают в Минтрансе, будет перевезено 101,2 млн пассажиров, что на 6% больше, чем в 2022 году.

Общий грузооборот авиакомпаний в июне, по данным Росстата, вырос на 4,5% в сравнении с июнем прошлого года, до 126 млн тонно-километров (ткм), за I полугодие показатель упал на 57%, до 783 млн ткм. Объем перевезенных грузов в прошлом месяце увеличился на 3%, до 36 тыс. т, за полугодие — уменьшился на 39%, до 211 тыс. т.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.