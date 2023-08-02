В настоящее время полеты выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Новый рейс будет осуществляться по вторникам. Таким образом, в августе и сентябре авиакомпания будет выполнять до 5 рейсов в неделю.

По маршруту Москва — Апатиты летает также авиакомпания "Северсталь".

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 млн. Базовый аэропорт "Аэрофлота" — "Шереметьево" (Москва).

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от города Апатиты и в 32 км от Кировска, был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Регулярные рейсы из аэропорта выполняют авиакомпании "Северсталь", "Аэрофлот", "Россия".

Преимущественно аэропорт обслуживает жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.