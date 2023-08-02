На первом месте по числу выездов – Турция, куда в первом полугодии отправились 2,3 млн россиян. Это на 65% больше, чем за тот же период годом ранее. Второе место занимает Абхазия – 2,1 млн выездных поездок, что на 8% больше, чем годом ранее. Третье место – у Казахстана (1,35 млн, плюс 76% к 2022 году).

Четвертое место занимают Объединенные Арабские Эмираты – 882,7 тыс. выездов, прирост по сравнению с прошлым годом почти двукратный (91%). Пятое место занимает Египет – 578,6 тыс. поездок, что на 35% больше, чем годом ранее.

В первую десятку наиболее популярных направлений вошел также Таиланд – 561,2 тыс. В первом полугодии 2022 года году страна приняла всего 30,3 тыс. туристов из России, так что прирост здесь почти двадцатикратный.

На седьмом месте – Армения (545,7 тыс. туристов, прирост по сравнению с прошлым годом – 74%). Восьмое занимает Грузия, куда выехали 397,6 тыс. человек. Прирост по сравнению с прошлым годом благодаря открытию прямого авиасообщения – двукратный. На девятом – Финляндия (306,9 тыс. выездов, практически столько же, сколько в прошлом году).

Замыкает первую десятку Китай с результатом в 278,8 тыс. поездок. По сравнению с прошлым годом, когда направление было фактически закрыто для въезда, их число выросло более чем в 3,6 раза.

В первом полугодии прошлого года россияне совершили со всеми целями 8,86 млн поездок за рубеж. В первую десятку тогда входили Украина и Эстония.