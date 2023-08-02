"12 и 13 августа город Ессентуки приглашает вас на фестиваль "Друзья и встреча на курорте". Место проведения — главная городская площадь и Городское озеро", — говорится в сообщении.

В программе выставка производителей вина, сыра и других деликатесов. Также для гостей доступны полеты на воздушных шарах, вечером заявлена концертная программа.

Ранее сообщалось, что несколько массовых мероприятий, объединенных в один фестиваль "КМВ-заряд на 220!", проведут на Кавказских Минеральных Водах в честь их 220-летия в августе.