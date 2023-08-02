Мероприятие будет посвящено 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 457-й годовщине основания Орла, говорится в сообщении.

Участие в фестивале примут 11 оркестров из Московской области, Тулы, Курска, Белгорода и других городов.

Марш-парад духовых оркестров стартует в 18 часов от памятника Лескову через Александровский мост по улице Ленина до площади Ленина.

В 19 часов начнется начнется гала-концерт, на котором все коллективы представят свои визитные карточки и совместно исполнят ряд композиций.

Кроме того, в рамках концерта состоится "Музыкальный баттл" детских оркестров.