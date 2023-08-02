Курс доллара США составил 94,05 руб./$1 в 17:17 мск, что на 1,72 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,91 руб./EUR1, подорожав на 1,73 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,72 рубля — до 98,03 руб. Курс китайского юаня вырос на 20,6 копейки — до 13,04 руб.

"Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта. Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами. В то же время, произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно остановить ослабление рубля. Вероятно, увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. К тому же страна добровольно сократила добычу для поддержки нефтяных цен", — подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.