На данный момент начаты работы по созданию объектов инфраструктуры — подготовлена основа для агротуризма.

Кроме того, возведен и запущен в эксплуатацию торговый павильон и дегустационный зал.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" глава республики Сергей Меняйло, ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка" построит в Северной Осетии агроэкотуристический парк "Земля Осетия". Стоимость проекта составляет 75 млн рублей. Парк предполагается ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Согласно проекту, будет построено 6 жилых объектов вместимостью около 50 человек. На данный момент на участке 20 га уже введены в эксплуатацию торговый павильон и дегустационный зал.

Также сообщалось, что ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка" планировало построить в Северной Осетии роботизированную ферму. Роботы для фермы должны были изготовить в Голландии, был оплачен аванс, но с введением санкций вся работа приостановлена. Поэтому агрохолдинг поменял местами этапы реализации инвестпроекта и приступил ко второму этапу вместо первого — строительству агродеревни для развития агротуризма.

ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка", основанное в 2002 году, специализируется на производстве молочной продукции. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет Лариса Бекузарова. По итогам 2022 года предприятие сократило выручку на 5% относительно предыдущего года — до 91,5 млн рублей, чистая прибыль сократилась на 9,9% — до 16,2 млн рублей.