"Организовано проведение проверочных мероприятий, в ходе которых выявлены существенные нарушения действующего законодательства, в том числе в части антитеррористической защищенности, в связи с чем в суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности детского лагеря до устранения нарушений", — говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что в лагере нарушен противопожарный режим, а именно не работает сигнализация, инструктаж ни с постояльцами ни с персоналом не проводился. Также были ненадлежащим образом оборудованы эвакуационные выходы.

С точки зрения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства было переуплотнение нахождения постояльцев в спальных корпусах, были повреждения покрытий в самих корпусах и в санитарных комнатах. Отсутствовал паспорт безопасности объекта.

Что касается самого инцидента с проникновением постороннего на территорию лагеря, который приставал к девочкам, прокуратурой организована проверка.

"Прокуратурой края организована проверка по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении детей, находящихся в детском лагере, расположенном на территории Анапы", — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, подозреваемый проник ночью на территорию лагеря и прошел в спальный корпус, где находились несовершеннолетние девочки, где и совершил в отношении двух из них "развратные действия сексуального характера".

Установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности, с назначением принудительных мер медицинского характера.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по "б" ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135 УК РФ (насильственные и развратные действия сексуального характера). В отношении подозреваемого Анапским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.