"Спасатели нашли мужчину 1967 года рождения. Он рыбачил рядом, попытался спасти мальчика и мужчину и утонул. Ребенка пока ищут", — сказал Романенко.

Он отметил, что поиском мальчика по-прежнему занимается поисково-спасательное подразделение Красноармейского района — две водолазные станции в составе шести человек.

Ранее сообщалось, что следственное управление по Волгоградской области начало проверку по факту исчезновения трех человек на необорудованном пляже в Светлоярском районе во вторник. Позднее спасатели обнаружили тело мужчины 1982 года рождения.