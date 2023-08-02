Отмечается, что также на курорте начато строительство объектов внутренней инфраструктуры — локальных очистных сооружений, плоскостной парковки, гаража ратраков, сервисного центра и горнолыжной инфраструктуры.

В текущем году запланировано строительство двух канатных дорог на 5 км, создание 20 км горнолыжных трасс, многофункционального центра, открытой парковки на 460 машин и гаража ратраков.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".