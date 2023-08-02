"ФАС России выяснила, что на территории аэропорта действуют несколько хозяйствующих субъектов — операторов, которые оказывают в "Пулково" услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, обработке грузов и почты и др. Каждой из компаний ВВСС установило различную плату за одинаковые услуги при предоставлении доступа к инфраструктуре аэропорта", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В действиях ВВСС содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением, считают в ФАС. Компании выдано предупреждение о необходимости прекратить противозаконные действия.

"Организация должна в течение трех месяцев разработать и направить для согласования в ФАС России единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги при обеспечении доступа к инфраструктуре аэропорта и типовой договор (включая существенные условия) на данные услуги. При этом компании необходимо обеспечить недопустимость включения в состав платы расходов, включенных в иные тарифы и сборы", — отметили в ФАС.

В случае неисполнения предупреждения служба может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщалось, в прошлом году с жалобой к ВВСС в ФАС обращалась компания "Победа хэндлинг". Как пояснял регулятор, компания неоднократно просила ВВСС предоставить доступ к инфраструктуре аэропорта для обслуживания рейсов авиакомпании "Победа", однако ее просьбы оставались без рассмотрения. ФАС выдала ВВСС предупреждение, после чего оператор "Пулково" рассмотрел заявку и сообщил об отсутствии технической возможности ее выполнить.

В ФАС ВВСС представила информацию об исполнении предупреждения, а регулятор, в свою очередь, уведомил "Победа хэндлинг" об отказе возбуждать дело о нарушении конкуренции против ВВСС. "Победа хэндлинг", посчитав отказ ФАС незаконным, обратилась в Арбитражный суд Москвы, но тот ее требования не удовлетворил, говорилось в судебных материалах.