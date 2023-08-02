Полеты будут выполняться раз в неделю на Superjet-100 вместимостью 100 кресел.

В пресс-службе Red Wings "Интерфаксу" сообщили, что авиакомпания ранее выполняла рейсы по маршруту Москва-Екатеринбург-Москва, но в 2021 году они были остановлены.

"Для авиакомпании Red Wings это стратегически важно. Мы в этом направлении соединяем два наших хаба. И запрос наших пассажиров большой из Москвы в Екатеринбург", — отметили в пресс-службе.

По информации онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", по данному маршруту полеты также выполняют авиакомпании "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и Smartavia