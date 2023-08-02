Коллекцию музею в Москве в День Воздушно-десантных войск передал известный коллекционер и политолог Никита Томилин.

"В фонды музея переданы учебник М. Забелина "Парашютное дело" (1934 год), фотографии парашютистов ВДВ Советской Армии, сделанные в 1960-е годы, редкий знак инструктора-парашютиста, офицерские погоны ВДВ СССР, нож строповый, редкая зимняя маска и оригинальное фото учений на аэродроме в Тушино 1949 года", — говорится в сообщении.

В собрании Исторического музея хранится комплекс памятников, связанных с историей ВДВ. В частности, в 2016 году музею был передан комплект формы командира 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии Александра Вязникова (ныне генерал-лейтенант, замкомандующего ВДВ). Вязников служил в тульской дивизии под командованием генерал-майора Александра Лебедя после окончания Рязанского воздушно-десантного училища.

Накануне Дня Воздушно-десантных войск тульскому филиалу Исторического музея был передан флаг ВДВ с автографами бойцов из зоны СВО. В Туле расположен штаб и полк 106-й дивизии ВДВ.

День ВДВ в России отмечается в честь парашютного десанта на войсковом учении под Воронежем 2 августа 1930 года. Эти учения позволили военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 5 млн предметов. Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года.