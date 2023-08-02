"На основании сформированного реестра требований, удовлетворяющих критериям страхового случая, формируется реестр страховых выплат. Страховые выплаты будут производиться в пропорциональном отношении общего объема заявленных требований к размеру страховой суммы по каждому из договоров страхования и завершатся до 14 августа включительно", — говорится в сообщении.

Как напоминают в компании, туроператор объявил о прекращении деятельности 13 июля. В АО "АльфаСтрахование" застрахована гражданская ответственность двух из трех брендов, под которыми работала компания: ООО "Веди Групп Урал" (на сумму 10 млн руб.) и ООО "ВЕДИ КЛУБ" (на сумму 500 тыс. руб.).

"По условиям договора страховая компания возмещает стоимость пакета туристических услуг, которыми не смогли воспользоваться пострадавшие из-за приостановки деятельности, а также дополнительные расходы, которые у них могут возникнуть в связи с этим", — отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось, перечень документов, необходимых для получения выплаты, размещен на сайте страховой компании.