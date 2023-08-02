"В 2023 году организаторы получили более 100 заявок на участие в Школе от претендентов из 27 регионов России. По результатам конкурса были отобраны 24 молодых литературных критиков и писателей из Архангельска, Екатеринбурга, Сарова, Саратова, Белгорода, Пскова, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов", — говорится в сообщении.

Конкурсным заданием для претендентов было написание эссе о вариантах первых глав романа "Анна Каренина", над которым Толстой начал работу 150 лет.

"Большинство участников очень достойно справились с непростой задачей анализа этих текстов. Если бы у нас была такая возможность, то смело можно было бы увеличить число слушателей Школы вдвое", — приводятся в сообщении слова советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

В этом году практическую работу с участниками проведут ректор Литературного института Алексей Варламов, писатели Владислав Отрошенко и Павел Басинский, первый заместитель главного редактора журнала "Юность", Татьяна Соловьева, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак и др.

"Шесть выпускников яснополянской Школы литературной критики будут приглашены в рабочую группу литературной премии "Ясная Поляна", которая уже второй год работает совместно с жюри в отборе книг для номинаций "Современная русская проза" и "Иностранная литература", — подчеркивается в сообщении.

Школа литературной критики имени В. Я. Курбатова была основана в 2021 году в рамках Международных яснополянских писательских встреч. Уже второй год она проходит поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.