"Наш аэропорт имеет международный статус. Мы сейчас изучаем вопрос и прорабатываем открытие рейсов по целому ряду международных направлений: Турция, Египет, Минск, Ереван", — сказал Евраев журналистам в среду после встречи с послом Республики Узбекистан в РФ Бортижоном Асадовым.

Евраев отметил, что можно также рассмотреть организацию прямого авиасообщения с Узбекистаном.

"Будем очень рады, если рассмотрят создание прямого авиасообщения с Узбекистаном. Логистика стала бы быстрее. Это дало бы импульс к развитию промышленных и туристических связей", — сказал губернатор.

Посол согласился с главой региона и пообещал обсудить этот вопрос с авиавластями Узбекистана.

В настоящее время ярославский аэропорт "Туношна" обслуживает только внутренние рейсы.