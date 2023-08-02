Также авиакомпания может в будущем году возобновить рейсы из Калуги в Екатеринбург и Казань, увеличить частоту рейсов в Ереван.

В "Азимуте" эту информацию оперативно не прокомментировали.

Кроме того, в следующем году планируется открытие рейса Калуга — Махачкала. Название авиакомпании, которая будет выполнять этот рейс, аэропорт не уточняет.

По данным местных СМИ, в 2019-2020 годах авиакомпания "Азимут" уже выполняла рейсы Калуга-Калининград в составе маршрута Ростов-на-Дону — Калуга — Калининград дважды в неделю.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.