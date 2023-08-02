"Немного продлили стоянку рядом с озером. В дальнейшем сделаем эту парковку платной, чтобы не создавать большой транспортный коллапс рядом с популярным у туристов местом", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.

По его словам, на озере проводят время сотни тысяч отдыхающих за сезон, в том числе большое количество туристов выходного дня.

"С парковочными местами проблема все более нарастает, несмотря на парковки вдоль улицы Ленина и на улице Марии Барсуковой. Мест для автомобилей катастрофически не хватает, особенно в жаркие дни, когда все хотят провести время у воды", — пояснил мэр.

Дополнительно создано более 100 парковочных мест.