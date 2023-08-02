"На праздник приедут более 30 производителей сладкого лакомства. С особенностями изготовления пряников и связанными с ними народными традициями гостей фестиваля познакомят пряничники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Калининградской, Архангельской, Курской и Орловской областей", — говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут приобрести их изделия на выставке-ярмарке, отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы по изготовлению и росписи сладкого подарка, творческое состязание "Кубок мастеров — 2023", чемпионат по скоростному кипячению самоваров "Тульский скоровар".

Также запланированы ремесленные мастер-классы "В пряничном стиле", чеканка монеты с символикой фестиваля.

Основным местом проведения праздника станет ремесленный двор "Добродей".

В течение дня будут работать многочисленные арт-объекты и фотозоны. В концертной программе выступят этноколлектив "Полынь Folk" (Тульская область), кавер-группа The Balance (Москва).

Завершит День пряника столичный шоу-оркестр "Русский стиль".

Первое упоминание о тульских пряниках датировано XVII веком. В настоящее время в Туле действует музей пряника, а также открыт ему памятник возле кремля.

Печатные пряники формуются при помощи специальных досок. Формы для знаменитого лакомства испокон века вырезались из дерева лиственных пород, чаще всего из груши, березы, липы. Деревянная форма с рельефно углубленным узором накладывалась на тесто, и на нем отпечатывалось изображение.