"Лидер у нас Краснодарский край: по предварительным подсчетам, порядка 10 млн туристов там отдохнет за лето, несмотря на погодные катаклизмы и транспортные сложности. Но к нему вплотную приблизилась Москва. По предварительным данным, примерно 6,4-6,5 млн человек приехали в Москву летом с туристическими целями, это очень неплохой показатель, и видимо те, кто хотел нежаркого лета, замечательно провели время в столице", — сказала она журналистам.

В Санкт-Петербурге, по словам Ломидзе, по итогам лета отдохнут примерно 3,5 млн туристов, и это в основном российские граждане, хотя до пандемии более половины туристов в городе составляли иностранцы. Она добавила, что аншлаг в городе наблюдается на любые даты в течение всего лета.

"Крым попал в пятерку самых популярных направлений, но предварительные итоги сезона – это чуть более 3 млн человек, что как минимум на 35-40% меньше, чем летом 2022 года. Мы не ожидаем, что картина улучшится к концу сезона", — подчеркнула представитель АТОР.

Еще одним лидером туристического спроса она назвала Кавказские Минеральные Воды.

"Только за лето более миллиона туристов там побывало. И хит сезона – Дагестан, с точки зрения модности, упоминаний, количества возвратных туристов. Порядка 800 тыс. туристов только за три месяца побывают в Дагестане и можно надеяться, что рекорды прошлых трех лет будут побиты", — рассказала Ломидзе.

Она добавила, что Карелия, Самарская область, Татарстан, Алтайский край и Республика Алтай, Камчатка, Сахалин также будут говорить о рекордных показателях туризма к концу года. Как и Московская и Ленинградская области.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее спрогнозировали, что по итогам года рост внутреннего туризма составит 10%, а число турпоездок увеличится до 80 млн.