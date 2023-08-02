"В Кисловодске в рамках государственной программы "Развитие СКФО" на период до 2025 года и нацпроекта "Демография" завершаем строительство плавательного бассейна "Арена Кисловодск". Строительство ведется в рамках первого этапа по созданию нового спортивного комплекса", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

На данный момент заканчиваются работы по внутренней отделке помещения, строители уже приступили к итоговым работам по двум чашам бассейна. Общая стоимость объекта составляет 982 миллиона рублей.

"Это будут первые муниципальные бассейны — детский бассейн и взрослый 50-метровый муниципальный бассейн с трибунами на 800 мест", — добавил Моисеев.

Параллельно продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории.

Предполагается, что спорткомплекс, в котором расположен бассейн, сможет удовлетворить потребности спортсменов абсолютно разного уровня и возраста.