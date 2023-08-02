"Если в прошлом году в фестивале участвовали 6 тысяч сап-серферов из разных городов и стран, то в этом количество зарегистрировавшихся превысило 8 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Они пройдут по круговому водному маршруту протяженностью около 9 км от Михайловского замка по реке Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова, реке Мойке, чтобы финишировать у Марсова поля.

"В этом году специально для того, чтобы проплыть по рекам и каналам в компании единомышленников, приедут гости из Калининграда и Петропавловска-Камчатского, Йошкар-Олы и Краснодара, Норильска и Омска. Будут и участники из-за рубежа: из Казахстана, Армении, Белоруссии, Израиля и других стран", — цитирует пресс-служба главу комитета Сергея Корнеева.

Фестивальный городок, где будет происходить регистрация и спуск сапов с участниками карнавала, развернётся между Марсовым полем и Мойкой от Садовой улицы до Царицынского проезда. Он откроется в 7:00. Спортивный заплыв стартует в 09:00.

В 10:00 в акватории Фонтанки от Пантелеймоновского моста до моста Белинского начнется танцевальный флешмоб на воде, который даст старт карнавалу. Музыканты будут аккомпанировать колонне с 11:00 на Львином, Сенном мостах, Горсткином, Красноармейском, Итальянском, Тройном и Красногвардейском мостах.

Церемония награждения участников начнется в фестивальном городке в 13:30. Также зрителей ожидает дефиле конкурсанток "Мисс SUP" и выступление Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.

Фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория" был впервые организован летом 2022 года. Карнавал "Фонтанка SUP" проводится с 2016 года. В 2021 и 2022 годах стал лауреатом гран-при Russian Event Awards.