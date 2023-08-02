"По сравнению с 2022 годом турпоток в первом полугодии вырос на 130%, но в прошлом году это было 81 тыс., в этом году 187 тыс. примерно. Для сравнения, в первом полугодии 2019 года классических туристов – не говорим про деловых, визиты к родственникам – было около 2 млн. Поэтому это очень грустная статистика по въезду", — сказала она.

Эксперт добавила, что среди лидеров по числу поездок в Россию с туристическими целями – Китай, Германия, Казахстан, Турция, но, как правило, это деловые туристы.

"Первое место занял Китай, который был визовый, классические туристы к нам не приезжали, групп не было. Да, деловых было много, но это все равно не те туристы. Дальше Германия, Казахстан, Турция – мы тоже понимаем, что речь в основном о деловых туристах. Хорошо, что они есть – они заполняют отели, покупают услуги, ходят в музеи и создают добавленную стоимость. Но это не тот турист, которого ждет турбизнес", — подчеркнула Ломидзе.

По данным АТОР, туристы из Китая в первом полугодии совершили 32 тыс. поездок в Россию, за тот же период 2019 года их было почти 600 тыс. Из Турции приехали 20,6 тыс. туристов. Из Германии было совершено 12,5 тыс. визитов с целью туризма, из Ирана – 9,3 тыс.

Всего в первом полугодии 2023 года число иностранных прибытий в Россию составило 7,2 млн, это на 23% больше, чем за тот же период годом ранее.